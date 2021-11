Amazon dà il via alla Settimana del Black Friday: migliaia di sconti fino al 50%!

Amazon è sempre più in clima Black Friday 2021. L'e-commerce ha annunciato che da domani, venerdì 19 Novembre alle 23:59 del 29 Novembre andrà in scena la "Settimana del Black Friday", che proporrà migliaia di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti.

Le promozioni saranno accessibili direttamente sulla pagina del Black Friday di Amazon, oltre che sulla shopping app per iOS ed Android.

La società americana evidenzia anche che durante la Settimana del Black Friday gli utenti potranno godere di sconti su tutte le categorie, tra cui l'elettronica, giocattoli, articoli per la casa e cucina, i must-have fashion della stagione, le ultime proposte beauty e tanto altro, ma avranno anche la possibilità di scoprire le offerte dai partner di vendita di Amazon.

Per celebrare il Made in Italy, inoltre, Amazon ospiterà l'Amazon Made in Italy Rooftop, un evento esclusivo che prenderà vita all'interno della Lanterna di Roma, il 24 Novembre dalle 14:30 alle 20 e che metterà in mostra i prodotti di Dulac, Mobili Fiver, GM10 Service, Moretti Food, Ilgustonline, Afroricci, AmoRoses, Acetificio Andrea Milano, Olio Coppini, Bottega del Mosaico, Liquorificio Vallenera, Zenone Iozzino, Mr Moris, Nuvò e Parubi.

