Amazon, la settimana si chiude con una serie di sconti sugli smartphone OnePlus

Amazon chiude la settimana con una serie di promozioni molto interessanti sugli smartphone OnePlus. Nella fattispecie, il colosso di Seattle propone di offerte su OnePlus 8 ed OnePlus 9 5G, che possono essere acquistati a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino.

Sconti smartphone OnePlus su Amazon

OnePlus 8 Smartphone 6.55” Fluid AMOLED Display 90Hz, 8 GBRAM + 128GB Memoria, Fotocamera Tripla, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black): 459 Euro (581,13 Euro)

Smartphone 6.55” Fluid AMOLED Display 90Hz, 8 GBRAM + 128GB Memoria, Fotocamera Tripla, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black): 459 Euro (581,13 Euro) OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Astral Black): 659 Euro (719 Euro)

La disponibilità su OnePlus 8 è garantita solo su tre unità, mentre non è possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon. E' possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni a 67,41 Euro mentre per tre anni si passa a 97,70 Euro.

Disponibilità più elevata per OnePlus 9 5G, nella variante 8/128GB, la cui spedizione è però prevista tra il 10 e 12 Novembre 2021. La vendita è effettuata da un venditore terzo, che garantisce tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.