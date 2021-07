Amazon, la settimana comincia con una valanga di sconti su smartphone OnePlus

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld in questo lunedì di Luglio 2021. Amazon infatti dà il via alla settimana con una serie di sconti su tantissimi modelli di smartphone a marchio OnePlus, che in alcuni casi raggiungono il prezzo più basso di sempre.

Sconti OnePlus su Amazon

OnePlus 8 Pro Smartphone 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 8 GB RAM + 128GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black): 499 euro (596,89 Euro)

OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 299 Euro (329 Euro)

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Viola (Winter Mist): 699 Euro (719 Euro)

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Grigio (Morning Mist): 799 Euro (919 Euro)

Per tutti i dispositivi in questione viene garantita la consegna a casa a costo zero entro domani, martedì 20 Luglio 2021, per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Su OnePlus Nord è possibile anche scegliere il pagamento in 5 rate mensili Amazon da 59,80 Euro al mese per cinque mesi, che diventano 139,80 Euro al mese per OnePlus 9 e 159,80 Euro per OnePlus 9 Pro.