Amazon: settimana di Ferragosto all'insegna degli sconti sui TV

La settimana di Ferragosto di Amazon continua con una serie di promozioni molto interessanti proposte dalla società di Seattle su un'ampia gamma di televisori di marchi come Philips, Sharp e Samsung, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma.

Sconti TV su Amazon

Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 58" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 619,49 Euro (749 Euro)

4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 619,49 Euro (749 Euro) Sharp Aquos 43BL6E - 43" Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica A] [Classe di efficienza energetica G]: 381,44 Euro (469 Euro)

Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica A] [Classe di efficienza energetica G]: 381,44 Euro (469 Euro) Samsung QE43Q65AAUXZT Smart TV 43” QLED 4K, Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum Lite, Quantum HDR, OTS Lite, Multiview, Wi-Fi, AirSlim design, Titan Grey, 2021, Alexa e Google Assistant integrati [Classe di efficienza energetica G]: 579 Euro (799 Euro)

Sul TV Philips viene proposto anche il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 51,63 Euro al mese, con consegna gratuita senza costi aggiuntivi prevista per giovedì 19 Agosto 2021. La stessa opzione non è invece prevista per lo Sharp Aquos da 43 pollici, che può essere pagato a rate solo con la CreditLine di Cofidis da scegliere al check-out. Lo stesso vale anche sul TV Samsung QLED.