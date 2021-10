Amazon: settimana di grandi sconti su computer portatili HP, anche convertibili

Contemporaneamente agli sconti su computer portatili Acer, su Amazon in questi giorni è possibile trovare tanti altri laptop in offerta. Nello specifico, in questa occasione tratteremo le offerte su notebook HP, tra cui figurano anche diversi modelli convertibili di fascia alta e non solo. Ecco tutti i dettagli da sapere.

Sconti Amazon su computer portatili HP

HP - PC 14s-fq0002sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" Impronte Digitali, Webcam TrueVision 720p, USB, HDMI, HP Fast Charge, Argento: 539,99 Euro

Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" Impronte Digitali, Webcam TrueVision 720p, USB, HDMI, HP Fast Charge, Argento: 539,99 Euro HP – PC Pavilion 13-bb0002nl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel Iris Xᵉ, Windows 10 Home, Schermo 13.3” FHD, Bang&Olufsen, Lettore Impronte Digitale, USB-C, Argento: 599,99 Euro

Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel Iris Xᵉ, Windows 10 Home, Schermo 13.3” FHD, Bang&Olufsen, Lettore Impronte Digitale, USB-C, Argento: 599,99 Euro HP - PC Pavilion 14-dv0019nl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xᵉ, Windows 10 Home, Schermo 14” FHD, Audio Bang & Olufsen, USB-C, USB, DisplayPort, HDMI, Argento: 649,99 Euro

Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xᵉ, Windows 10 Home, Schermo 14” FHD, Audio Bang & Olufsen, USB-C, USB, DisplayPort, HDMI, Argento: 649,99 Euro HP - PC 15s-eq2006sl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD, Casse Audio, Lettore Impronte Digitali, USB-C, HDMI, Argento: 679,99 Euro

Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD, Casse Audio, Lettore Impronte Digitali, USB-C, HDMI, Argento: 679,99 Euro HP - PC 15s-fq2003sl Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Graca Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS, Casse Audio, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 799,99 Euro

Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Graca Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS, Casse Audio, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 799,99 Euro HP - PC Pavilion 14-dv0000sl Notebook, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Nvidia GeForce MX450 2GB , Windows 10 Home, Schermo 14" FHD IPS, Lettore impronte digitali, Webcam HP 720p, Argento: 1.049,99 Euro

Notebook, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Nvidia GeForce MX450 2GB , Windows 10 Home, Schermo 14" FHD IPS, Lettore impronte digitali, Webcam HP 720p, Argento: 1.049,99 Euro HP - PC Envy 17-cg1000sl Notebook, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB, SSD 256 GB, SATA 1 TB, Nvidia GeForce MX450 2GB, Windows 10 Home, Schermo FHD IPS 17.3", Lettore Impronte Digitali, USB-C, Argento: 1.199,99 Euro

Notebook, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB, SSD 256 GB, SATA 1 TB, Nvidia GeForce MX450 2GB, Windows 10 Home, Schermo FHD IPS 17.3", Lettore Impronte Digitali, USB-C, Argento: 1.199,99 Euro HP-PC Spectre X360 14-ea0000sl Notebook Convertibile, Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Windows 10 Home, Schermo 13.5" OLED IPS, Impronte Digitali, Thunderbolt, DisplayPort, USB-C, Argento: 1.599,99 Euro

Per diversi modelli tra quelli citati si tratta del prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, dunque si tratta di offerte decisamente interessanti per tutti coloro che sono a caccia di un laptop.

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre il colosso dell’e-commerce, il quale garantisce la consegna gratuita anche in 1 giorno per tutti i clienti iscritti a Prime. Come da prassi, troviamo anche il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Manca, invece, una data di conclusione delle offerte citate.

