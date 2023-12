Amazon, la settimana inizia con due sconti su TV Samsung NEO QLED e QLED

Non ci sono solo le nuove offerte solo online di Unieuro. Anche Amazon, infatti, propone due sconti altrettanto interessanti su due prodotti tech: in promozione troviamo due modelli di TV Samsung.

Di seguito i dettagli degli sconti:

Samsung TV Neo QLED QE55QN90CATXZT, Smart TV 55" Serie QN90C, Neo QLED 4K UHD ,Dolby Atmos, Alexa e Google Assistant integrati, Carbon Silver, 2023, DVB-T2: 1003,80 Euro (1115 Euro)

Smart TV 55" Serie QN90C, Neo QLED 4K UHD ,Dolby Atmos, Alexa e Google Assistant integrati, Carbon Silver, 2023, DVB-T2: 1003,80 Euro (1115 Euro) Samsung TV QE50Q80CATXZT QLED 4K, Smart TV 50" Processore Neural Quantum 4K, Direct Full Array, Dolby Atmos, OTS Lite, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Carbon Silver 2023: 728,82 Euro (799 Euro)

Sul TV Neo QLED la consegna è garantita tra il 13 ed il 14 Dicembre 2023, ma attenzione: nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo su dieci unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Per quanto concerne il modello QLED 4K da 50 pollici, invece, l'arrivo a casa è previsto per lunedì 11 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni. Tramite la scheda prodotto è possibile anche optare per il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.