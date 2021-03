Amazon, la settimana inizia con una serie di sconti su SSD e pendrive SanDisk e Samsung

Dopo aver parlato del nuovo volantino Mediaworld disponibile da oggi, 22 marzo, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti sugli SSD e pendrive a marchio SanDisk e Samsung.

Sconti Amazon del 22 Marzo 2021

Samsung Memorie T5 da 1 TB , USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA1T0B): 114,99 Euro (143,99 euro)

, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA1T0B): 114,99 Euro (143,99 euro) SanDisk Ultra Dual Luxe 128 GB Unità USB Type-C 150MB/s USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,128GB: 27,07 Euro (38,99 Euro)

Unità USB Type-C 150MB/s USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,128GB: 27,07 Euro (38,99 Euro) SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB: 14,84 Euro (32,99 Euro)

Per quanto riguarda le stime di consegna, invece, le schede tecniche le portano a mercoledì 24 Marzo. Come noto, infatti, oggi si ferma l'intera filiera di Amazon Italia, come stabilito dalle associazioni sindacali a seguito delle trattative con l'azienda.

Su tutti e tre i prodotti viene garantita la spedizione Prime, con tutti i relativi vantaggi su resi ed arrivo a casa. Amazon come sempre non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine nel più breve tempo possibile onde evitare di lasciarvi sfuggire le offerte.

E' anche possibile effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, che può essere scelta al check-out.