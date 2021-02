Amazon: settimana al via con sconti su un TV LG OLED da 65 pollici

Dopo aver riportato il nuovo volantino di Mediaworld, ci spostiamo subito da Amazon che dà il via a quest'ultima settimana con una serie di sconti su un TV OLED di LG.

La promozione consta nel fatto che il bundle proposto dal colosso di Seattle è comprensivo anche delle cuffie bluetooth in ear TONE Free FN6 di LG.

Il televisore in offerta è l'OLED65BX6LB da 65 pollici, che in bundle con le cuffie bluetooth wireless in questione viene proposto a 1.799,99 Euro. Amazon sottolinea che l'acquisto degli articoli separati porterebbe ad un sovrapprezzo di 102,90 Euro, motivo per cui il risparmio è considerevole. Lo sconto in questione è disponibile sia sulla variante con cuffie nere che bianche.

Il TV in questione è dotato di un pannello OLED caratterizzato da oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti, ed è basato sul processore a7 Gen3 che garantisce il supporto Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Presente anche la Filmmaker Mode che regala un'esperienza audio immersiva. Le cuffie, invece, hanno anche ottenuto la classificazione IPX4 che le rendono resistenti a sudore e pioggia, mentre quando si ricaricano attraverso la tecnologia UVnano anti-batterica.

Amazon come di consueto non ha diffuso alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle offerte, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.