Amazon, una settimana di sconti su TV LG OLED e NanoCell 4K

Anche in giornata odierna, tornano le promozioni di Amazon che nell'ambito dell'iniziativa promozionale "Una Settimana, una marca", propone un'ampia gamma di sconti su TV OLED e NanoCell 4K a marchio LG.

Sconti TV LG su Amazon

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55" , TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 1399 Euro

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 1198,99 Euro

LG 75UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 75" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore: 899 Euro

LG NanoCell 65NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65" 2021 con Processore 4K α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 898,99 Euro

LG NanoCell 50NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 50" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore: 548,99 Euro

Su tutti i prodotti è disponibile il pagamento in dodici rate mensili Amazon, ad interessi zero e tasso zero. Le offerte rientrano nell'iniziativa promozionale di Amazon "una settimana, una marca" e saranno disponibili per tutta la settimana.