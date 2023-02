Amazon dà il via alla settimana con uno sconto su DJI Mini 3 Pro

In aggiunta alle offerte solo online di Unieuro, anche Amazon in giornata odierna propone delle offerte molto interessanti su alcuni prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, segnaliamo una promozione degna di nota su un drone DJI.

Si tratta del DJI Mini 3 Pro, il drone leggero e pieghevole in grado di girare video in 4K a 60fps e scattare fotografie da 48 megapixel, che può essere acquistato a 759,99 Euro, in calo del 9% rispetto agli 839 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 7 Febbraio 2023, ed il marketplace consente anche di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 63,34 Euro a tasso zero ed interessi zero, con possibilità di saldare anche in anticipo.

A livello tecnico, il drone pesa meno di 249 grammi e non richiede alcun tipo di registrazione nella maggior parte dei paesi. Ciò vuol dire che può essere portato tranquillamente in montagna o durante escursioni e vacanze senza alcun problema. Presente anche la funzione Riprese Verticali che consente di creare scatti verticali per i social media, mentre in termini di autonomia quella dichiarata è di 34 minuti di voli estesi. Presente anche un sistema di rilevamento degli ostacoli tridirezionale ed APAS 4.0, che garantisce un'elevata sicurezza