Amazon dà il via alla settimana con super sconti sulle Fire TV Stick per DAZN e Netflix

Non c'è solo il Red Price di San Valentino targato Mediaworld in giornata odierna infatti anche Amazon rilancia i suoi sconti e propone una serie di offerte molto interessanti sulla gamma Fire TV Stick, che può essere portata a casa a prezzi molto interessanti.

Sconti Amazon Fire TV Stick

Di seguito gli sconti:

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (59,99 Euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro)

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 22,99 Euro (29,99 Euro)

Fire TV Stick 4K Max , Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 39,99 Euro (64,99 Euro)

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa: 79,99 Euro (119,99 Euro)

Le promozioni saranno disponibili per i prossimi otto giorni, e viene proposta anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. La consegna è garantita a stretto giro di orologio e la disponibilità sembra essere molto ampia.

Come sempre, però, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.