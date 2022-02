Amazon sfida Mediaworld: sconti su iPhone 13 Pro ed un TV LG da 50'

Non ci sono solo gli sconti sulle Amazon Fire TV Stick in giornata odierna su Amazon. Il colosso di Seattle infatti sfida Mediaworld e propone due sconti molto interessanti, su iPhone 13 Pro ed un TV LG da 50 pollici.

Di seguito le due promozioni:

Apple iPhone 13 Pro (256GB) - Grafite: 1.199,22 Euro (1.309 Euro)

- Grafite: 1.199,22 Euro (1.309 Euro) LG 50UP75006LF Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 376,20 Euro (599 Euro)

Sull'iPhone 13 Pro la consegna è garantita in 1-2 mesi, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 239,85 Euro al mesi a tasso zero ed interessi zero. La consegna nella fattispecie è garantita tra il 1 Marzo ed il 1 Aprile, ma è possibile comunque bloccarlo a questo prezzo molto interessante, oltre che aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ della durata di due anni al prezzo di 229 Euro.

Per quanto riguarda il TV, invece, la disponibilità è immediata e la consegna è garantita entro il 10 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. E' possibile anche effettuare il pagamento in cinque rate da 75,24 Euro al mese.