Amazon sfida il Sottocosto Euronics: MacBook Pro M1 al prezzo più basso di sempre

Nel giorno del lancio del Sottocosto Euronics, Amazon sfida la catena di distribuzione e propone in giornata odierna uno sconto molto interessante sul MacBook Pro con chip Apple M1, che raggiunge il prezzo più basso di sempre.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento: 1199 Euro (1479 Euro)

Dati alla mano, si tratta della riduzione più corposa dal lancio, pari a 280 Euro (il 19%). Il colosso di Seattle consente anche di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o di scegliere quello in 12 rate mensili da 99,92 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

Inoltre, se si ordina nelle prossime 7 ore e 26 minuti, la consegna è garantita entro lunedì 4 Ottobre. Amazon permette anche di aggiungere la protezione extra AppleCare+ per il MacBook Pro M1 della durata di 3 anni al prezzo di 279 Euro, oltre che di inserire nella confezione accessori extra come le AirPods Pro, le AirPods con custodia di ricarica tramite cavo, l'adattatore multiporta da USB-C ad AV e tanto altro.

Nessuna informazione, ovviamente, sulla durata della promozione e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. La promozione è davvero ghiottissima.