Amazon sfida il Sottocosto di Mediaworld: sconti su iPad Pro, iPhone SE e MacBook Air

Amazon ha deciso di lanciare una vera e propria sfida al Sottocosto di Mediaworld, che ha preso il via quest’oggi e sarà disponibile per svariati giorni in tutti i punti vendita fisici della catena di distribuzione. Il negozio online di Jeff Bezos propone a prezzo ridotto un’ampia gamma di prodotti Apple.

Sconti prodotti Apple su Amazon

Nuovo Apple iPhone SE (128GB) - bianco: 469 Euro, rispetto ai 549 Euro di listino;

Apple MacBook Air (13", Processore Intel Core i3 dual‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 256GB) - Oro: 979 Euro, rispetto ai 1.229 Euro di listino;

Apple iPad Pro (11”, Wi-Fi, 128GB) - Grigio siderale: 799 Euro, dagli 899 Euro di listino.

Su tutti i prodotti viene garantita la spedizione Prime e tutti i vantaggi ad esso collegato, tra cui la spedizione veloce e la possibilità di aggiungere l’AppleCare+ e tutti gli accessori semplicemente spuntando la casella dedicata.

Sempre dal fronte dei prodotti Apple in sconto su Amazon, citiamo anche l’offerta sull’iPhone 11 Pro di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine stamattina.

Come sempre, non sono disponibili informazioni sulla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti di uno dei prodotti in questione.