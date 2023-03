Amazon sfida Starlink con il suo internet satellitare: svelate le parabole di Kuiper

Vi ricordate del servizio di Internet satellitare di Amazon, Project Kuiper? Il progetto è stato annunciato lo scorso anno dall'ecommerce di Jeff Bezos come una sorta di alternativa e di rivale per Starlink, ma solo oggi possiamo dare un'occhiata alle parabole sviluppate da Amazon per Kuiper, di cui l'azienda ha anche svelato il prezzo.

Con una press release, infatti, Amazon ha svelato che produrrà tre tipi di antenne per i consumatori, che questi ultimi potranno scegliere a seconda delle proprie esigenze di connessione. Tutti e tre i terminali avranno lo stesso chip di base, chiamato "Prometheus", che permetterà di raggiungere, almeno in teoria, una connessione da 1 terabit al secondo, al netto delle ovvie limitazioni imposte dalle dimensioni delle parabole e dalla qualità della connessione satellitare.

I tre ricevitori di Project Kuiper, dunque, sono i seguenti:

Una parabola quadrata da 11" (o 28 centimetri) di lato, pensata per le case e le piccole aziende o i negozi, che garantirà una connessione fino a 400 megabit al secondo e che costerà meno di 400 Dollari .

. Una parabola di piccole dimensioni, con lato da 18 centimetri, definita "compatta", che dovrebbe essere anche quella a costo più basso del trio e che dovrebbe garantire velocità fino a 100 megabit al secondo nella trasmissione dei dati.

Una parabola rettangolare da 48 x 76 centimetri, pensata per istituti governativi, compagnie di grandi dimensioni o specializzate nelle telecomunicazioni e altri clienti business. Quest'ultima permetterà di raggiungere velocità di trasferimento di 1 gigabit al secondo.

Ovviamente, il ricevitore da 400 Dollari è pensato per concorrere direttamente con Starlink di SpaceX e Elon Musk, il cui ricevitore ha un prezzo leggermente superiore, attualmente fissato a 500 Dollari. Tuttavia, lo svantaggio di Kuiper è che, per il momento, non sappiamo quale sarà il prezzo del canone mensile per la connessione, né quando essa verrà lanciata. Inizialmente, infatti, la compagnia di Seattle aveva parlato di un inizio delle spedizione delle parabole per i primi mesi del 2023, ma tale scadenza sembra essere ampiamente stata disattesa.

Rajeev Badyal, Vicepresidente di Amazon per Project Kuiper, ha comunque spiegato che "il nostro obiettivo non è solo quello di portare la connessione internet ovunque, comprese le comunità non servite da altre linee o servite in modo insufficiente, ma anche quello di garantire loro un servizio di valore, di qualità e su cui possono fare affidamento per le proprie attività".