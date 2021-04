Amazon sfida Starlink con 'Project Kuiper': primi lanci di satelliti in arrivo?

Jeff Bezos ha lanciato il guanto di sfida a Elon Musk: mentre quest’ultimo continua a lavorare su Starlink, servizio Internet via satellite operativo anche in Italia, il fondatore di Amazon ha recentemente raggiunto accordi con la United Launch Alliance per aggiudicarsi nove razzi Atlas V con cui avviare “Project Kuiper”.

Nato nel 2019, questo progetto ha lo stesso scopo di Starlink: fornire l’accesso a Internet ad alta velocità a tutti coloro che vivono in zone remote in giro per il mondo, sempre grazie a una costellazione di satelliti posizionati in orbita terrestre bassa.

Per coprire la maggior parte del pianeta serviranno prima dei test sia per quanto concerne il veicolo, in questo caso i razzi Atlas V con un record del 100% di successo a partire dai primi viaggi nel 2007 (tra cui le missioni Perseverance e OSIRIS-Rex per la NASA), ma anche i satelliti stessi. In tutto, Project Kuiper conta oltre 3.200 satelliti in attesa di lancio verso l’orbita terrestre, di cui la prima metà entro il 2016 e l’intera costellazione entro il 30 luglio 2029.

Considerato che la Federal Communications Commission (FCC) statunitense ha già approvato il piano del colosso di Seattle, ora spetta solo alla società avviare i primi test. Nelle ultime ore, a tal proposito, Amazon ha comunicato: “Lanciare una costellazione su questa scala non è un'impresa da poco e avremo bisogno di più veicoli di lancio e partner di lancio per supportare il nostro programma di distribuzione”. Di conseguenza, prima di vedere veri progressi nel contesto di Project Kuiper sarà necessario aspettare ancora qualche mese.

