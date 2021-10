Amazon sfida Unieuro e Mediaworld: che offerte su iPhone 12 ed iPad Pro!

Nel giorno del lancio del nuovo Sottocosto Unieuro e dell'omonimo volantino di Mediaworld, Amazon risponde per le righe con una serie di offerte molto interessanti sui prodotti Apple. In sconto, in giornata odierna, troviamo l'iPhone 12 che raggiunge il minimo storico, e l'iPad Pro.

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 12 (128GB) - nero: 779 Euro (889 Euro)

- nero: 779 Euro (889 Euro) Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 128GB) - Grigio siderale (3ª generazione): 764,15 Euro (899 Euro)

Per quanto riguarda l'iPhone 12, è anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 155,80 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per giovedì 14 Ottobre per i clienti che effettuano l'ordine entro 17 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon, infatti, evidenzia che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".

Anche sull'iPad Pro è possibile scegliere il pagamento a rate, ma in 12 mensilità da 63,68 Euro al mese. La consegna senza costi aggiuntivi in questo caso è garantita entro martedì 12 Ottobre 2021 per gli utenti che effettuano l'ordine entro tre ore e 45 minuti.

Nessuna informazione, come sempre, sulla data di scadenza delle offerte. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei due prodotti.

Ricordiamo che da oggi è anche attivo il nuovo Sottocosto di Mediaworld.