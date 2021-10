Amazon sfida gli XDays di Mediaworld: in sconto un TV LG OLED 2021

Dopo aver riportato i migliori sconti di Mediaworld degli XDays, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone una promozione molto interessante su un TV LG OLED 2021 da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma.

Il modello interessato è l'OLED 55C1 da 55 pollici, il cui prezzo viene tagliato di 100 Euro:

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1399 Euro (1499 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 116,59 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. E' anche garantita la consegna senza costi aggiuntivi entro venerdì 22 Ottobre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 32 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

E' ovviamente possibile anche aggiungere l'estensione di garanzia per 2 o 3 anni al prezzo rispettivamente di 88,09 e 118,89 Euro da pagare una tantum. Si applicano tutti i vantaggi classici previsti dalle vendite di Amazon, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.