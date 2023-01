Amazon sgancia la prima bomba del 2023: 20% di sconto su Nothing Phone 1

Poche ore dopo aver segnalato lo sconto Amazon sul notebook MSI Prestige, torniamo nuovamente sul catalogo dell'e-commerce per riportare un'offerta molto interessante proposta dal gigante americano su Nothing Phone (1), che torna ai livelli del periodo del Black Friday.

Di seguito i dettagli:

Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 128 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero, A063: 399,99 Euro (499 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per mercoledì 4 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 25 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Non è invece stata fornita alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di perdere la promozione.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere l'estensione di garanzia di due anni e la protezone contro danni accidentali ad 85,65 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.