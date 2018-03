Amazon si prepara a supportare più lampade che integreranno Alexa

condivide alcune linee guida per integrare meglioall'interno dei prodotti di terze parti: che sia in arrivo un'invasione di nuove smart lamps?

L'assistente virtuale di Amazon, Alexa, si sta facendo strada verso un numero sempre maggiore di prodotti casalinghi; per ora gli speaker ne hanno fatto l'ospite più desiderato, in grado di ricevere ed eseguire ordini "smart" come accendere le luci di casa o cambiare stazione radio, ma pare sia venuto il momento di qualcosa di più...consistente. E luminoso.

Il colosso americano dell'e-commerce ha infatti aperto alla possibilità di installare la sua Alexa all'interno delle lampade smart: attraverso la condivisione di alcune precise istruzioni sarà ora più facile per i produttori di terze parti mettere in commercio il proprio elettrodomestico dotato di Alexa. Per il momento i modelli prescelti, presi come base, sono i due microfoni prodotti da Junlam e Narui ed una delle smart lamp disponibili nel catalogo di Adition.

L'idea che sta alla base di questa operazione è che i produttori di terze parti abbiano delle linee guida da seguire, precise ed affidabili, che possano velocizzare l'implementazione di Alexa all'interno dei propri prodotti. Insomma, prepariamoci ad essere invasi da un esercito variegato di nuove smart lamp, sperando che queste non sveglino i proprietari nel cuore della notte, ridendo di loro.