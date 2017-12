Amazon: sindacati delusi dopo l'incontro con la società, si va verso un nuovo sciopero

"Fumoso ed inconcludente", è con questi due aggettivi che i rappresentanti dei lavori hanno descritto l'incontro tenuto nella giornata di ieri, 11 Dicembre dalle 16:30 alle 19:00 con Amazon presso la sede di Piacenza di Confrommercio.

CGI, CISL, UIL ed UGL sono evidentemente deluse per le risposte ottenute dalla compagnia di Seattle, e dai rappresentanti Salvatore Schembri (General Manager del centro distribuzione di Castelsangiovanni), ed il direttore del personale Salvatore Iorio. Al tavolo ha preso parte anche Carlo Franzini, direttore per le risorse umane del sito, che era già presente agli incontri precedenti.

Amazon a quanto pare non ha soddisfatto, nel corso di un incontro definito molto composto, le richieste delle sigle sindacali.

Nel comunicato si legge che "di fronte alle ribadite evidenze connesse alle condizioni di lavoro, non è sufficiente l’iniziativa presa dall’azienda che ha istituito al suo interno dei ”gruppi di studio"", a cui prendono parte anche gli RSA.

Fiorenzo Molinari, segretario della Filcams di Piacenza, all'uscita dall'incontro ha affermato che “ci hanno detto che intendono avviare dei confronti periodici con la Rsa e gli Rls sulla gestione delle problematiche di salute e sull'organizzazione del lavoro, ma quando abbiamo chiesto di mettere questi impegni positivi nero su bianco ci è stato detto ancora una volta di no. E poi l'azienda non intende parlare di redistribuzione dei carichi, di premi e riconoscimenti per i lavoratori, insomma non c'è il riconoscimento della contrattazione sindacale, continuano a volere un rapporto one-to-one con i lavoratori e questo per noi è inaccettabile”.

Si va quindi, verso uno scontro definito dallo stesso Molinari "ideologico" e che potrebbe portare ad un nuovo sciopero, proprio nel periodo natalizio in cui il numero di ordini ricevuti è maggiore.

“Abbiamo riaperto lo stato di agitazione con blocco degli straordinari fino a fine anno. Domani (mercoledì 13 dicembre) avremo le assemblee in tutti i turni, dalle sette di mattina all'una di notte, e decideremo il da farsi per contrastare l'atteggiamento di chiusura dell'azienda”, commenta ancora Molinari il quale ha lasciato intendere che la via dello sciopero è da prendere in seria considerazione, dal momento che "Amazon resta ferma sulle sue posizioni. E se si deciderà lo sciopero, andrà fatto prima di Natale per essere davvero incisivi”.