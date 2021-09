Amazon, quanti smart TV 4K DVB-T2 Samsung in sconto: fino a 360 Euro in meno!

Assieme alle promozioni Amazon su monitor Samsung, tra le offerte di settembre figurano anche molti smart TV 4K DVB-T2 Samsung con tagli fino a 360 Euro rispetto al prezzo retail. Vediamo quali sono i modelli interessati e i rispettivi prezzi a cui vengono proposti in questi giorni.

Sconti Amazon su smart TV Samsung

Samsung TV QE50Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 50", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 459 Euro

Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 50", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 459 Euro Samsung TV UE55AU7175UXZT , Smart TV 55" Serie AU7100, Modello AU7175, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G]: 469 Euro

, Smart TV 55" Serie AU7100, Modello AU7175, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G]: 469 Euro Samsung Crystal UHD 4K 2021 55AU9079 – Smart TV 55 Pollici, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro

55AU9079 – Smart TV 55 Pollici, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro Samsung TV UE65AU7190UXZT , Smart TV 65" Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] [Efficienza energetica classe G]: 626,05 Euro

, Smart TV 65" Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] [Efficienza energetica classe G]: 626,05 Euro Samsung TV Q65A Smart TV 50” , QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 639 Euro

, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 639 Euro Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro

Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro Samsung TV Q65A Smart TV 55” , QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica F]: 729 Euro

, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica F]: 729 Euro Samsung QE75Q70RATXZT Smart TV 75" QLED 4K, Ultra HD, Processore Quantum 4K, Quantum HDR, Wi-Fi, Nero, 2019, compatibile con Alexa e Google Assistant [Classe di efficienza energetica A]: 939 Euro

Smart TV 75" QLED 4K, Ultra HD, Processore Quantum 4K, Quantum HDR, Wi-Fi, Nero, 2019, compatibile con Alexa e Google Assistant [Classe di efficienza energetica A]: 939 Euro Samsung QE75Q64TAUXZT Smart TV 75” QLED 4K, Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum Lite, Quantum HDR, Wi-Fi, New Bezel-less design, 2020, Alexa integrata, Google Assistant, Grigio (Titan Grey) [Classe di efficienza energetica G]: 1.049 Euro

Ognuno di questi smart TV Samsung è venduto e spedito da Amazon; per questa ragione viene garantita la consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al piano Prime, assieme alla possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis o, in certi casi, anche secondo il piano proposto dalla stessa società di Seattle. Ricordiamo, infine, che tutte le promozioni citate si concluderanno tra 4 giorni, ovvero martedì 7 settembre 2021.

Fino al 13 ottobre 2021 sarà invece possibile aggiudicarsi un buono sconto da 5 Euro ascoltando un brano su Amazon Music Free.