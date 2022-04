Amazon, Smart TV Android low cost di Nokia scontato del 24%

Dopo aver approfondito le Offerte di Primavera di Amazon, torniamo a dare un'occhiata agli sconti presenti sul noto portale e-commerce. Infatti, non manca una promozione su uno Smart TV Android low cost di Nokia.

Più precisamente, il modello Nokia Smart TV 3900A viene adesso proposto a un prezzo pari a 229 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il prezzo del prodotto era di 299,90 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 24%, ovvero il televisore è al centro di uno sconto di 70,90 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un modello low cost senza troppe esigenze.

La scheda tecnica di Nokia Smart TV 3900A include infatti un pannello da 39 pollici con risoluzione HD Ready e integra il sistema operativo Android, dunque sono presenti tutte le funzionalità smart del caso, comprese le applicazioni di servizi popolari come Netflix, Disney+, YouTube e Amazon Prime Video. Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali ufficiali di MediaWorld e Unieuro, senza però trovare nulla. Insomma, l'offerta lanciata da Amazon Italia (non si passa nemmeno per rivenditori) può risultare interessante anche in virtù della disponibilità del prodotto.