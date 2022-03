Amazon, Smart TV LG 2022 già in sconto: supporta GeForce NOW e Stadia

Dopo aver trattato le offerte di Amazon in ambito auricolari, torniamo ad approfondire le promozioni lato tech relative al noto portale e-commerce. Infatti, un nuovo Smart TV di LG è già in sconto.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG 32LQ63006LA viene proposto a 288,38 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 299 euro. In parole povere, c'è uno sconto del 4%. Il possibile risparmio non è dunque dei più elevati, ma risulta interessante notare che, senza troppi avvisi, LG ha lanciato uno Smart TV economico nel 2022.

Amazon ha dunque già dato il via alle vendite del modello, mettendo tra l'altro in evidenza il fatto che c'è il supporto ai principali servizi di cloud gaming, ovvero NVIDIA GeForce NOW e Google Stadia. Infatti, il sistema operativo è webOS 22 e ricordiamo che di recente LG ha annunciato la compatibilità dei suoi televisori smart con questa tipologia di soluzioni. Più precisamente, le prime avvisaglie del supporto degli Smart TV LG a GeForce NOW e Stadia sono arrivate nel 2021.

In ogni caso, ricordiamo che nonostante tutto si fa riferimento a un televisore economico, dunque non aspettatevi esattamente un'esperienza al top. Nonostante questo, l'ovvia presenza delle altre funzionalità smart (ovvero quelle "classiche") e del supporto allo standard DVB-T2 potrebbe fare gola a non poche persone. Il pannello ha diagonale di 32 pollici e risoluzione Full HD.

Per il resto, abbiamo cercato questo modello sui portali ufficiali di alcuni noti store online, scoprendo che da MediaWorld è stata lanciata un'offerta simile. Infatti, la catena propone il televisore a 289,99 euro. Da Unieuro, invece, il modello non risulta ancora disponibile.