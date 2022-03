Amazon: smart TV LG OLED al prezzo più basso di sempre, perfetto per switch off DVB-T2

Se siete ancora alla ricerca di un televisore compatibile con il DVB-T2 e state solamente aspettando l’occasione giusta per acquistare un ottimo modello in offerta, attenti a questa nuova promozione su uno smart TV LG OLED venduto al prezzo più basso di sempre, che accompagna un nuovo TV low-cost al 17% in meno.

Il modello in questione è il seguente:

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 839,99 Euro

Il prezzo a cui viene proposto è frutto di un taglio del 47% sul prezzo di listino, ovverosia di ben 759,01 Euro sui 1.599 Euro a cui lo smart TV LG viene solitamente venduto. In altri termini, si tratta di un modello di fascia alta per il quale Amazon ha pensato di dedicare una delle offerte migliori in Italia.

Il pagamento potrà essere effettuato in più mensilità Tasso Zero secondo piano Cofidis o, in alternativa, secondo piano Amazon in dodici rate da 70 Euro. La società di Seattle si occuperà sia della vendita, sia della spedizione, con consegna gratuita ma dall’attesa piuttosto prolungata. Non essendo riportata alcuna data di conclusione della offerta, vi consigliamo di acquistare tale TV il prima possibile.

Al contempo potrete trovare anche tanti sconti su smart TV da Mediaworld.