Amazon, nuovo Smart TV low cost 2022 già in offerta al 17% in meno

Non ci sono solamente TV di Sony in sconto su Amazon. Infatti, sul ben noto portale e-commerce ci sono anche molteplici altre iniziative promozionali. Tra queste spicca un'offerta su uno Smart TV low cost di recente uscita.

Più precisamente, il modello Hisense 32A4FG viene adesso proposto a 249 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana del portale ufficiale dell'azienda guidata da Andy Jassy, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 299 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 17%, ovvero lo sconto è di 50 euro (il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon). Non male per un modello uscito nel 2022.

Tra l'altro, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta di uno Smart TV, dunque non manca la possibilità di accedere ad app come Netflix, YouTube e simili. Questo avviene grazie al sistema operativo VIDAA. In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel), dunque si tratta sicuramente di un modello adatto a chi non ha troppe esigenze, ma capite bene che potrebbe risultare un'occasione intrigante per un certo tipo di utente. Al netto di questo, non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2.

Per il resto, questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Da notare inoltre il fatto che si tratta di uno dei televisori ufficiali di FIFA World Cup Qatar 2022. Ricordiamo infatti che di recente Hisense ha lanciato dei TV legati ai Mondiali.