Amazon: smart TV Samsung UHD e QLED 4K in offerta fino a 400 Euro in meno

Amazon in questa giornata sta vendendo un monitor Samsung da 27 pollici con sconto del 21%, ma non è l’unico prodotto del colosso sudcoreano proposto in offerta: nel famoso sito di e-commerce, infatti, risultano presenti anche molte, ottime promozioni su smart TV FHD, UHD e QLED con DVB-T2 fino a 400 Euro in meno.

Sconti Amazon smart TV Samsung

Samsung TV T5372 Smart TV 32”, FHD, Wi-Fi, Black, 2020 [Classe di efficienza energetica G]: 279,99 Euro (329,28 Euro)

Smart TV 32”, FHD, Wi-Fi, Black, 2020 [Classe di efficienza energetica G]: 279,99 Euro (329,28 Euro) Samsung Crystal UHD 4K 2021 43AU9070 – Smart TV 43’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (699 Euro)

– Smart TV 43’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (699 Euro) Samsung Crystal UHD 4K 2021 50AU9070 – Smart TV 50’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 655 Euro (799 Euro)

– Smart TV 50’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 655 Euro (799 Euro) Samsung Crystal UHD 4K 2021 55AU9070 – Smart TV 55’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro (737 Euro)

– Smart TV 55’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro (737 Euro) Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 459,99 Euro (549 Euro)

Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 459,99 Euro (549 Euro) Samsung TV UE65TU8500UXZT Smart TV 65" Serie TU8500, Dinamic Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 696,58 Euro (1.099 Euro)

Smart TV 65" Serie TU8500, Dinamic Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 696,58 Euro (1.099 Euro) Samsung TV QE50Q60TAUXZT Serie Q60T QLED Smart TV 50", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Black, 2020 [Classe di efficienza energetica G]: 599,99 Euro (849 Euro)

Serie Q60T QLED Smart TV 50", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Black, 2020 [Classe di efficienza energetica G]: 599,99 Euro (849 Euro) Samsung TV The Frame Cornice TV 50 pollici, 4K, WiFi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 694,90 Euro (762,99 Euro)

Tutti questi televisori a marchio Samsung risultano venduti e spediti da Amazon stessa e ciò significa che è assicurata la consegna senza costi aggiuntivi a tutti i clienti iscritti a Prime, ma non per tutti i modelli in questione risulta disponibile il pagamento in 5 rate mensili in base al piano proposto dalla società di Seattle. In conclusione, mancando una data definita di conclusione di queste promozioni consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto se questi smart TV risultano essere di vostro interesse.

Intanto, da Euronics risultano disponibili diversi smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro.