Amazon, la smartband Amazfit Band 5 con Alexa scontata del 47%

In seguito agli sconti di Amazon relativi ad alcuni Smart TV, torniamo a dare un'occhiata alle offerte tech proposte dal noto portale. Infatti, c'è un'offerta niente male sulla smartband Amazfit Band 5.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della proposta, il prodotto viene adesso proposto a 23,92 euro su Amazon Italia (non si passa nemmeno per rivenditori, dato che la smartband è venduta e spedita direttamente dal colosso dell'e-commerce). In ogni caso, dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il prezzo sarebbe di 44,99 euro. Si tratta dunque di uno sconto del 47%, ovvero si possono risparmiare 21,07 euro.

Per chi non avesse seguito le vicende legate al prodotto, su queste pagine siamo tornati a trattare più volte la smartband coinvolta. Infatti, una delle questioni che ha acceso i riflettori sull'indossabile è stato l'arrivo in Italia del supporto ad Amazon Alexa per Amazfit Band 5, che è avvenuto nel corso del 2021 (Amazfit Band 5 è approdata in Italia nel 2020). Insomma, si tratta di una smartband che integra il noto assistente vocale di Amazon (non c'è però un altoparlante, quindi le risposte arrivano in via testuale mediante lo schermo) e che potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Per il resto, il prezzo proposto da Amazon può risultare interessante anche in virtù del fatto che da MediaWorld il prodotto costa 29,99 euro e che la smartband non compare sul portale ufficiale di Unieuro.