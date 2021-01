Amazon, smartphone 5G top di gamma 2019: il prezzo crolla sotto i 400 euro

Dopo aver trattato l'offerta relativa ad iPhone 12 Pro Max, "torniamo" da Amazon per via di un'altra possibilità intrigante. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha fatto scendere particolarmente il prezzo di uno smartphone 5G top di gamma del 2019.

Più precisamente, il modello LG V50 ThinQ 5G viene venduto a 399,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (qui WayBack Machine, in caso le scorte finissero: il mondo del Web si muove a ritmi particolarmente rapidi). I più attenti tra di voi si ricorderanno di questo flagship di due anni fa anche per via del suo supporto all'accessorio Dual Screen, che permetteva di utilizzare due display. Quest'ultimo non è tuttavia incluso nel prezzo, ma vi ricordiamo che lo smartphone in sé monta un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da non sottovalutare inoltre la presenza del supporto al 5G. Giusto per intenderci, il prezzo di partenza era di 1299 euro (anche se in quel caso c'era il Dual Screen incluso).

In ogni caso, stando ad alcuni tool di comparazione dei prezzi, fino a fine 2020 lo smartphone costava poco meno di 600 euro. Insomma, possiamo proprio dire che il prezzo è crollato nel corso degli ultimi mesi, forse anche a causa delle recenti vicende in casa LG. Vi ricordiamo che, se siete interessati al dispositivo, potete approfondirlo mediante la nostra recensione di LG V50 ThinQ 5G (uscita ad agosto 2019, ribadiamo che in quel caso avevamo provato anche il Dual Screen, non incluso nel prezzo proposto dai rivenditori di Amazon).

Per il resto, non siamo riusciti a trovare il dispositivo né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.