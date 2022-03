Amazon, smartphone Android 2021 in offerta a meno di 50 euro: già Bestseller

Non ci sono solamente auricolari in offerta su Amazon. Infatti, sul noto portale e-commerce è comparso anche uno sconto che non sta passando inosservato. Facciamo riferimento a uno smartphone Android del 2021 venduto a meno di 50 euro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo coinvolto è Alcatel 1 2021, proposto adesso a un prezzo pari a 49,67 euro su Amazon Italia (tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon). Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 64,90 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 23%.

In ogni caso, ovviamente si fa riferimento a uno smartphone low cost, che dispone, ad esempio, di 1GB di RAM e di una batteria da 2.000 mAh. Insomma, non aspettatevi un dispositivo adatto a tutti, anzi, ma capite bene che chi cerca il minimo indispensabile potrebbe ritenere si tratti di una buona occasione (c'è anche il supporto al 4G e il sistema operativo è Android 11 Go Edition). Vi consigliamo tuttavia di informarvi per bene in merito al dispositivo prima di procedere eventualmente all'acquisto, in quanto, come ben potete immaginare, le limitazioni non mancano.

Un metodo per capire se lo smartphone fa per voi o meno è quello di approfondire, ad esempio, le recensioni pubblicate su Amazon dagli utenti che hanno già deciso di acquistare il prodotto. In ogni caso, non sembrano essere in pochi coloro che stanno provando, a questo prezzo, a comprare lo smartphone, in quanto, al momento in cui scriviamo, il dispositivo rientra nelle prime posizioni della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia.