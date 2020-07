Amazon, lo smartphone Android TCL Plex scende sotto i 200 euro

Ci sono alcuni smartphone che diventano molto più interessanti con il passare del tempo. È il caso del modello di cui vi parliamo oggi, che ci era piaciuto ma non riusciva a brillare per via di un prezzo di un certo tipo (329 euro al lancio), come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di TCL Plex.

Ebbene, questo smartphone Android ora è sceso sotto i 200 euro, andando a competere con un altro tipo di dispositivi. In questo contesto, TCL Plex diventa sicuramente più interessante rispetto al momento della sua uscita, dato che stiamo parlando di un dispositivo montante un processore Qualcomm Snapdragon 675, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. In ogni caso, le colorazioni messe in offerta da Amazon sono quelle Opal White e Obsidian Black e il prezzo scontato è pari a 195 euro tramite rivenditori.

Lo smartphone non è disponibile tramite i siti ufficiali delle varie catene di elettronica, né da MediaWorld né da Unieuro. Insomma, lo sconto messo in campo da Amazon Italia potrebbe essere interessante per coloro che stavano tenendo d'occhio questo dispositivo da un po' di tempo. In ogni caso, se state cercando un modello in questa fascia di prezzo, vi consigliamo di consultare anche la nostra guida ai migliori smartphone Android sotto i 200 euro di luglio 2020.

Se volete approfondire i dispositivi lanciati da TCL in campo smartphone, dovete sapere che giusto oggi 20 luglio 2020 abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di TCL 10 Pro, un medio gamma dal look futuristico.