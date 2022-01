Amazon: smartphone OnePlus in sconto del 10%, con consegna veloce

Dopo aver riportato gli sconti Amazon sui TV DVB-T2, torniamo nuovamente sulla piattaforma di Jeff Bezos che in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su uno smartphone a marchio OnePlus.

Si tratta dell'OnePlus Nord 2 5G, che nella versione con 12GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 449 Euro, in calo del 10% rispetto ai 499 Euro di listino, con uno sconto quindi di 50 Euro netti.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 89,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, ma l'aspetto più importante ed interessante da sottolineare è che la consegna è garantita già nella giornata di domani, martedì 25 Gennaio 2022, per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 3 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni al prezzo di 60,31 Euro da pagare una tantum, che diventano 87,41 Euro se si opta per quella della durata di tre anni.

La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, e beneficia di tutti i vantaggi ad essa collegata, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.