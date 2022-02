Amazon: smartphone Oneplus in sconto del 12%, con pagamento a rate

Dopo gli sconti Amazon di stamattina, con protagonisti iPhone 12 ed un laptop con RTX 3080, ci spostiamo nuovamente sulla piattaforma di Jeff Bezos che in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su uno smartphone OnePlus.

Si tratta di OnePlus Nord 2 5G, che nella variante con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria viene proposto al prezzo di 439 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino.

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, entro mercoledì 16 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 25 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questo messaggio, ma propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 87,80 Euro al mese per cinque mesi.

Tramite la scheda prodotto è chiaramente possibile anche aggiungere la protezione per due anni a 60,31 Euro e per tre anni ad 87,41 Euro. Amazon permette anche di acquistare insieme allo smartphone una microSD SanDisk Extreme al prezzo di 49 Euro, semplicemente spuntando una casella.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in questi casi rinnoviamo il nostro invito ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

