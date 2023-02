Amazon: smartphone OnePlus top di gamma in offerta, anche al minimo storico

Oltre agli smartphone OPPO in offerta al prezzo più basso di sempre, su Amazon potete trovare in questi giorni anche diversi smartphone OnePlus top di gamma a cifre davvero vantaggiose grazie a sconti fino al 40%. Vediamo i modelli interessati nei dettagli tecnici chiave e ai loro rispettivi prezzi.

Non aspettatevi di trovare già offerte sul OnePlus 11 disponibile da ieri in Italia. Il marchio cinese ha pensato di rilanciare queste promozioni proprio in occasione del debutto dell’ultimo flagship, e riguardano i predecessori visti tra 2021 e 2022. Di seguito la lista interessata:

OnePlus 9 5G 8+128 GB – 499 euro (749 euro)

– 499 euro (749 euro) OnePlus 9 Pro 5G 12+256 GB – 599 euro (999 euro)

– 599 euro (999 euro) OnePlus 10T 5G 8+128 GB – 549 euro (719 euro)

– 549 euro (719 euro) OnePlus 10T 5G 16+256 GB – 629 euro (819 euro)

A raggiungere il prezzo più basso di sempre in questo frangente sono i modelli OnePlus 9 Pro 5G e OnePlus 10T 5G da 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. La variante da 8+128 GB di quest’ultimo, invece, si colloca a circa 15 euro dal suo minimo storico.

Amazon è sempre responsabile di vendita e spedizione, con consegna gratuita ai clienti abbonati a Prime anche in un giorno. Il pagamento può essere dunque completato in unica soluzione o, in alternativa, in 12 mensilità pianificate dal gigante dell’e-commerce; altra possibilità la offre Cofidis con il suo piano a Tasso Zero, accessibile tramite la voce dedicata presente al momento del check-out.