Amazon: smartphone Samsung Galaxy A54 in super sconto per il weekend

In aggiunta allo sconto Unieuro sul TV Samsung, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle scorse ore, arriva uno sconto molto interessante anche da Amazon su uno smartphone della gamma Galaxy A, che cala in maniera sostanziale rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Samsung Galaxy A54 5G, che nella variante con 128 gigabyte di storage e colorazione Lime è disponibile a 321,26 Euro, in calo dai 419 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 12 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, che può essere scelto direttamente al momento del pagamento. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.

Lo smartphone è dotato di un display da 6,4 pollici ed è dotato anche di supporto 5G. La variante in questione è ovviamente sbloccata.