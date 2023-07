Amazon, uno smartphone Samsung per tutte le tasche: sconti sui Galaxy A, da A14 a A54

Abbiamo già visto il Samsung Galaxy A54 in super sconto da Mediaworld, ma ora lo smartphone mediogamma coreano è in offerta anche su Amazon. Non solo: insieme a lui, in sconto abbiamo anche i Galaxy A14, Galaxy A23 e Galaxy A34, con ribassi che toccano il 39% in meno del prezzo di listino!

Partiamo proprio con il Samsung Galaxy A54 5G da 128 GB, che viene venduto su Amazon al prezzo di 308,90 Euro, contro i 492,66 Euro di listino. Stiamo parlando di uno sconto del 37% per lo smartphone "top" della linea A di Samsung. Il device vanta un SoC Exynos 1380 a 8 Core, una GPU Mali-G68 MP5 e una RAM da 6 GB. In questo caso, lo storage è da 128 GB espandibili fino a 1 TB con MicroSDXC.

Scendendo di prezzo, in offerta su Amazon troviamo anche il Samsung Galaxy A34 5G da 128 GB: anche in questo caso lo smartphone ha una RAM da 6 GB, che si unisce ad un SoC Octa-Core MediaTek Dimensity 1080. Come il fratello maggiore, anche il Galaxy A34 ha una memoria espandibile fino a 1 TB e un ottimo schermo Super AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD+. Il prezzo scontato del device è di 243 Euro, contro i 399,90 Euro di listino.

A trenta Euro in meno, con un prezzo di 213 Euro tondi tondi, abbiamo poi il Samsung Galaxy A23 5G da 128 GB: lo sconto è in questo caso del 39%, poiché il MSRP del device è fissato a 349,90 Euro. Il dispositivo ha 4 GB di RAM e 128 GB di storage (ovviamente espandibile), insieme ad un SoC Qualcomm Snapdragon 680 e ad una GPU Adreno 610.

Concludiamo infine con il Samsung Galaxy A14 da 64 GB di memoria e da 4 GB di RAM. Il telefono, un vero e proprio batteryphone con una cella da 5.000 mAh, viene venduto a 133,05 Euro, il 37% in meno del prezzo di listino, fissato invece a 209,90 Euro. Lato tecnico, lo smartphone è dotato di un SoC MediaTek Dimensity 700 e di una GPU Mali-G57 MC2.