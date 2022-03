Amazon: smartphone Xiaomi e POCO in offerta a pochi giorni dalla Festa del Papà

A poche ore dall'evento di lancio di Xiaomi 12 Series, su Amazon troviamo un'ampia gamma di promozioni su due smartphone legati al marchio cinese: Xiaomi 11T Pro 5G e POCO F3.

Di seguito le promozioni:

Xiaomi 11T Pro 5G - Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67'' a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Celestial Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 549,90 Euro (649,90 Euro)

- Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67'' a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Celestial Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 549,90 Euro (649,90 Euro) Poco F3, 5G, 8+256 GB, display a punti Amoled da 6,67", 120 Hz, Snapdragon 870, tripla fotocamera da 48 MP, 4.520 mAh, colore: nero (Night Black) (versione UK): 278,18 Euro (347,98 Euro)

Sullo Xiaomi 11T Pro 5G, la consegna viene garantita a stretto giro di orologio (già domani 16 Marzo 2022) e può essere effettuato anche il pagamento in cinque rate mensili da 109,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che spese extra addizionali non previste. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che garantisce tutti i vantaggi previsti dal Prime.

Discorso diverso su POCO F3, su cui è garantito il risparmio del 20% rispetto al prezzo precedente. In questo caso non è possibile godere del pagamento a rate Amazon in cinque o dodici rate mensili.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte.