Amazon: smartwatch Amazfit in sconto, quasi il 40% in meno

Non c'è solo la Samsung Week di Mediaworld in giornata odierna. Anche Amazon infatti rilancia le proprie offerte e quest'oggi segnaliamo una riduzione molto interessante su uno smartwatch Amazfit, su cui viene proposta una doppia offerta.

Nella fattispecie, stiamo parlando dell'Amazfit Bip S Lite, che di listino costa 39,90 Euro e da Amazon viene scontato a 29,99 Euro, il 25% in meno. Tuttavia, è possibile applicare anche il coupon ad hoc, spuntando la casella "applica coupon 15%" per ottenere lo sconto aggiuntivo che porta il prezzo a 25,49 Euro, con un risparmio considerevole quindi se confrontato con quello di listino.

Il coupon è valido fino a lunedì 31 Gennaio 2022, salvo esaurimento anticipato.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi proprio entro lunedì prossimo, e gestisce sia la vendita che la spedizione, ma dà anche la possibilità di aggiungere la protezione per due anni a 2,02 Euro e tre anni a 2,93 Euro.

A livello tecnico, siamo di fronte ad uno smartwatch con display always on, 150 quadranti, resistenza all'acqua ed impermeabilità a 5ATM, monitoraggio della frequenza cardiaca e 150 quadranti.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti dello smartwatch.