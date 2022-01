Amazon: smartwatch TicWatch e Samsung Galaxy Watch 4 toccano il prezzo più basso di sempre

Se da una parte Unieuro rilancia tre smartwatch Huawei e Amazfit a ottimi prezzi pari anche al 47% in meno rispetto al costo di listino, dall’altra Amazon ritrova grandi sconti su smartwatch TicWatch e Samsung Galaxy Watch 4. In alcuni casi il prezzo raggiunge anche il minimo storico, o vi si avvicina pericolosamente.

Sconti Amazon su smartwatch TicWatch e Samsung

TicWatch Pro 3 LTE Smartwatch, Wear OS by Google, monitoraggio della frequenza cardiaca del sonno e NFC, IP68 Swim Ready, Nero (Shadow Black) [Funzionalità LTE non disponibile in Italia]: 223,80 Euro

Smartwatch, Wear OS by Google, monitoraggio della frequenza cardiaca del sonno e NFC, IP68 Swim Ready, Nero (Shadow Black) [Funzionalità LTE non disponibile in Italia]: 223,80 Euro Ticwatch C2 Plus 1 GB di RAM Smartwatch Orologio Intelligente Pagamenti NFC IP68 Impermeabile GPS Incorporato Fitness Cardiofrequenzimetro Google Assistant Compatibile Android e iOS Onyx: 140,33 Euro

1 GB di RAM Smartwatch Orologio Intelligente Pagamenti NFC IP68 Impermeabile GPS Incorporato Fitness Cardiofrequenzimetro Google Assistant Compatibile Android e iOS Onyx: 140,33 Euro Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro: 160,01 Euro

Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro: 160,01 Euro Samsung Galaxy Watch4 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Black, 2021 [Versione Italiana]: 229,90 Euro

Esattamente al prezzo più basso di sempre si trova TicWatch Pro 3 LTE, il primo smartwatch citato nell’elenco che gode di un taglio del 38%. Con un distacco di 0,01 Euro vi si avvicina Ticwatch E3, mentre Ticwatch C2 Plus e Galaxy Watch 4 costano rispettivamente 4 Euro e 10 Euro in più del minimo storico. L’azienda di Seattle garantisce comunque la consegna gratuita ai clienti Prime anche in un giorno, con possibilità di completare il pagamento a rate.

Ricordiamo, in conclusione, che su Amazon potete trovare anche robot aspirapolvere Roomba e Xiaomi venduti fino a 150 Euro in meno.