Amazon sorprende: Oggi Super Offerte, si parte dagli smartphone Xiaomi

Non ci sono solamente gli sconti di Amazon sulla gamma OPPO Find X5 in questo inizio marzo 2022. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha deciso di darci dentro con le iniziative promozionali. Più precisamente, Amazon Italia ha sorpreso tutti con il lancio di parecchie offerte.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, in modo completamente inaspettato, nella giornata del 10 marzo 2022 sulla pagina principale di Amazon Italia è comparso un banner relativo a un'iniziativa chiamata Oggi Super Offerte. Premendo su quest'ultimo si viene reindirizzati a miriadi di promozioni che rimarranno attive per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Tra i prodotti in offerta in questo contesto, troviamo molteplici smartphone Xiaomi. Ad esempio, il modello Xiaomi 11 Lite 5G NE (6/128GB) è al centro di un possibile risparmio del 25%. Infatti, il prezzo a cui viene ora venduto il dispositivo è pari a 299,90 euro (anziché 399,90 euro, in ogni caso a quanto pare questa promozione rimarrà attiva per qualche giorno e non solamente nella giornata del 10 marzo 2022). Ci sono poi offerte legate a diverse colorazioni di Xiaomi 11T Pro 5G.

Per il resto, nella pagina di Amazon dedicata all'iniziativa Oggi Super Offerte non vengono messi in evidenza solamente dispositivi Xiaomi, ma ci sono anche parecchie altre tipologie di prodotti. Insomma, gli smartphone del popolare brand rappresentano solamente il "punto di partenza", ma gli sconti si spingono molto più in là.

Ad esempio, non manca un'offerta lampo dalla durata di poche ore sul portatile Honor MagicBook X14. Al momento in cui scriviamo, infatti, quest'ultimo viene proposto a un costo di 599,99 euro (al posto dei precedenti 749 euro, risparmio del 20%). Insomma, potreste voler fare un salto sul portale ufficiale di Amazon Italia in queste ore.