Amazon sorride: la trimestrale è positiva, crescono vendite e fiducia dei consumatori

La scorsa notte, Amazon ha annunciato i risultati relativi al primo trimestre dell’anno, nel corso del quale le vendite trimestrali ed i profitti sono stati superiori alle aspettative, oltre che un andamento sempre positivo per la divisione cloud.

I risultati arrivano dopo un periodo turbolento per l’e-commerce: come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, lo scorso marzo Amazon ha annunciato un nuovo round di finanziamenti che hanno portato il totale a 27mila posti di lavoro tagliati, allo scopo di contenere i costi alla luce dell’inflazione crescente e la scarsa fiducia da parte dei consumatori.

La situazione però sembra essere migliorata e la politica messa in campo dalla compagnia e dal CEO Andy Jassy ha iniziato a dare i suoi frutti. Nelle ore successive all’annuncio dei risultati finanziari, inoltre, il titolo in borsa ha registrato una crescita dell’8%, sostenuto anche dalle previsioni per il secondo trimestre che dovrebbe essere in linea con il Q1 2023.

Brian Olavsky, il Chief Financial Officer di Amazon, nel corso della conference call tenuta dopo l’annuncio ha spiegato che l’economia ha registrato un balzo a livello internazionale, dove “l’inflazione è scesa e la fiducia dei consumatori è aumentata”.

Scendendo nei dettagli, Amazon ha registrato vendite per 127,36 miliardi di Dollari nei primi tre mesi dell’anno, con profitto netto di 3,17 miliardi di Dollari. Particolarmente interessante è quest’ultimo dato: lo scorso anno Amazon aveva registrato una perdita di 3,84 miliardi di Dollari.