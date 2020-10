Amazon sorride: triplicati i profitti, Bezos guarda con fiducia al Natale ma pesa il Covid

Amazon è stata una delle tante società che nella notte ha annunciato i risultati finanziari del Q3 2020, nel corso del quale ha triplicato i profitti e registrato entrate per 96,1 miliardi di Dollari, in aumento del 37% su base annua.

L’annuncio è stato accolto favorevolmente da investitori ed analisti, che avevano stimato 92,7 miliardi di Dollari di ricavi, ma negli scambi il titolo ha registrato un calo del valore, probabilmente a causa dell’incertezza a cui ha fatto riferimento proprio Amazon nelle previsioni per il prossimo trimestre, per cui ha messo in preventivo tra 112 e 121 miliardi di Dollari di introiti dalle entrate.

Soddisfatto l’amministratore Jeff Bezos, il quale in una dichiarazione ha affermato che “stiamo vedendo più clienti che mai fare acquisti in anticipo in vista della stagione natalizia. E’ uno dei tanti segnali che questa sarà una stagione delle vacanze senza precedenti”.

Bezos ha anche promosso la decisione dell’azienda di offrire un salario minimo a tutti i dipendenti di almeno 15 Dollari l’ora ed ha lanciato un appello affinché anche altre grandi aziende facciano lo stesso.

Complessivamente, la pandemia di Coronavirus costerà ad Amazon 4 miliardi di Dollari, ha previsto la società per il prossimo trimestre.

L’utile operativo del trimestre scorso è stato di 6,2 miliardi di Dollari, in crescita del 94% rispetto ai 3,2 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre l’utile netto è stato di 6,3 miliardi di Dollari.

Per la stagione natalizia, Amazon ha invitato gli utenti ad effettuare gli ordini in anticipo.