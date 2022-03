Amazon sospende le spedizioni in Russia e un altro provider taglia Internet

Non ci sono solamente sospensioni relative a New World e Amazon Prime Video in Russia. Infatti, oltre all'annuncio delle limitazioni legate all'MMO e al servizio di streaming, Amazon ha confermato la sospensione delle spedizioni in territorio russo. Inoltre, un altro provider Internet ha scelto di abbandonare quel mercato.

Partendo da quest'ultimo, stando anche a quanto riportato da The Verge Lumen, provider statunitense, ha deciso di allontanarsi dalla Russia, citando crescenti rischi in termini di sicurezza. La questione è stata ufficializzata mediante il blog di Lumen e arriva in seguito a quanto scelto da un altro provider statunitense, ovvero Cogent Communications, che già da un po' di tempo ha deciso di sospendere il suo servizio in territorio russo.

In entrambi i casi si tratta di società che hanno clienti importanti come Rostelecom, operatore telefonico statale russo. Insomma, la rete Internet russa potrebbe subire qualche rallentamento e vari "grattacapi" nel breve periodo. In ogni caso, il dibattito relativo alla necessità di una mossa di questo tipo è ancora particolarmente acceso. C'è infatti chi sostiene la mossa dei provider coinvolti, atta anche a cercare di limitare gli attacchi informatici che i russi potrebbero condurre, ma ci sono alcuni esperti che hanno invece affermato che tentare di disconnettere la Russia dal mondo del Web potrebbe non essere una buona mossa. Infatti, i cittadini potrebbero risultare in seguito maggiormente esposti alla propaganda (dato che potrebbero non riuscire più ad accedere al mondo dell'informazione estero).

Arrivando, invece, alla questione delle spedizioni, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch, l'annuncio è arrivato mediante il blog ufficiale di Amazon. Da quest'ultimo si apprende che il colosso dell'e-commerce ha scelto di sospendere le spedizioni verso i clienti di Russia e Bielorussia. Inoltre, non verranno più accettati nuovi venditori di terze parti e clienti AWS provenienti dai Paesi citati. Ribadiamo inoltre i blocchi legati a Prime Video (non più accessibile in Russia) e al videogioco New World (niente più ordini in Russia).

Insomma, sono sempre di più le grandi aziende tech a sospendere i propri servizi in Russia.