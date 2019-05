Amazon a sostegno delle PMI italiane: firmato un protocollo d'intesa

Il MISE, tramite un post pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la firma di un protocollo d'intesa tra Amazon ed ICE Agenzia per sostenere le piccole e medie imprese italiane a sviluppare le vendite e promuovere la cultura italiana in Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Questo accordo prevede la realizzazione di un piano di sviluppo che porterà all'inserimento di nuove aziende e prodotti nella vetrina di Amazon dedicata al Made in Italy, "per la formazione ed il supporto alle aziende nelle vendite online, e per attività di marketing che promuovano i prodotti ed accrescano le vendite all’estero".

Complessivamente, ad essere supportate saranno almeno 600 nuove aziende, di piccole e medie dimensioni con sede legale in Italia, oltre che marchi che rispettano i requisiti del Made in Italy. La collaborazione aiuterà le PMI ad avere visibilità sui loro oltre 12.000 nuovi prodotti disponibili su siti internazionali Amazon, tra cui Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com.

"Le aziende interessate riceveranno, inoltre, supporto attraverso eventi di formazione offline (eventi, roadshow) e online (webinar) guidati dalla presenza di esperti di Amazon. Inoltre, Amazon fornirà l’accesso a materiali consultabili online su come sviluppare al meglio il percorso di vendita online" si legge nel comunicato.

Sicuramente un'ottima notizia per le PMI imprese italiane, che potranno beneficiare della visibilità di Amazon per portare i loro prodotti in tutto il mondo.