Amazon a sostegno delle scuole con la nuova iniziativa 'Un Click per La Scuola'

Amazon ha annunciato oggi il lancio di una nuova iniziativa benefica battezzata "Un Click per la scuola" rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale che permette di selezionare la scuola che si desidera supportare tramite i propri acquisti sulla piattaforma.

Il funzionamento è molto semplice: basta loggarsi con i propri dati Amazon sul sito web dedicato, scegliere la scuola che si desidera supportare ed effettuare regolarmente gli acquisti su Amazon.

A seguito di ogni transazione, la società americana donerà all'istituto scelto il 2,5% dell'importo speso sotto forma di credito virtuale, che la scuola potrà usare per richiedere i prodotti di cui ha bisogno. L'iniziativa è totalmente gratuita per gli utenti, che non dovranno sostenere alcuna spesa aggiuntiva.

L'iniziativa ha validità da oggi, 28 Agosto, fino al 29 Febbraio 2020, e le scuole potranno redimere il credito virtuale accumulato fino al 30 Aprile 2020.

“La possibilità di supportare le scuole è un’opportunità che i nostri clienti ci hanno chiesto mentre devono sostenere le spese relative al rientro a scuola” afferma Giorgio Busnelli, responsabile della categoria Media per Amazon in Italia e in Spagna. “Con la nuova iniziativa di Amazon.it Un click per la Scuola siamo felici di supportare gli istituti scolastici che, grazie agli acquisti degli studenti e delle famiglie, potranno ricevere in dono prodotti utili alla propria scuola. Ad ulteriore conferma del nostro impegno a favore di studenti, famiglie e istituti scolastici, quest’anno parteciperemo al #DonoDay2019 Scuole realizzato dall’Istituto Italiano Donazione in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), supportando il primo roadshow del dono che coinvolgerà le scuole su tutto il territorio nazionale. Una bellissima iniziativa itinerante a cui ci uniremo per promuovere la formazione scientifica e informatica tra i ragazzi e soprattutto ragazze delle scuole primarie e secondarie”.

Per il ritorno a scuola Amazon propone anche un buono spesa e tante offerte per gli alunni, oltre che la possibilità di acquistare rapidamente i libri scolastici.