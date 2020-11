Amazon, spari contro il centro italiano di Torrazza Piemonte: è la terza volta

Brutto incidente nei pressi del magazzino Amazon di Torrazza Piemonte, nel torinese. Secondo quanto riportato dalla stampa generalista, nella serata di ieri verso le 19 sono stati sparati due colpi verso il capannone della società di Jeff Bezos. Sulla questione stanno indagando i Carabinieri, in quanto non si tratta di una prima.

A giudicare da quanto pubblicato da Repubblica, i militari starebbero analizzando i video delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire all'autore. A preoccupare il fatto che, come abbiamo detto poco sopra, è la terza volta che accadono episodi simili. Denunce analoghe erano arrivate a Febbraio ed Aprile: in un caso un dipendente di una ditta esterna era rimasto ferito dal proiettile mentre si trovava nel piazzale.

In passato, inoltre, sarebbero stati trovati anche tre proiettili in uno dei bagni dello stabilimento.

Fortunatamente gli spari di ieri sera non hanno ferito nessuno, ma hanno danneggiato le lamiere della palazzina di stoccaggio. Non è chiaro se gli episodi siano collegati o meno, ma resta da capire se la pista da seguire sia la stessa. Allo stato attuale non è nemmeno chiaro il tipo di arma utilizzata.

Da Amazon al momento non sono giunte informazioni a riguardo, vi terremo informati non appena arriveranno informazioni su questo spiacevole episodio.