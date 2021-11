Amazon Speciale Warehouse, l'evento Black Friday con il 30% di sconto sta arrivando!

Come da tradizione mancava solo la conferma. Anche per il Black Friday 2021 ci sarà lo sconto su una selezione Amazon Warehouse Deals. Si tratta di un'iniziativa che in molti conosceranno già ma scopriamola nel dettaglio.

A partire dalle 00:00 del 25 novembre 2021, in questa collezione Speciale Amazon Warehouse Deals sarà possibile acquistare i prodotti presenti in lista a prezzo ridotto di un 30% ulteriore.

Si tratta di un'occasione imperdibile dal momento che, come ben saprete, con il termine Amazon Warehouse Deals si intendono dei prodotti "usati, di seconda mano o con confezione aperta", venduti a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino. A questo prezzo, già in partenza scontato, dal 25 novembre si potrà applicare automaticamente al checkout uno sconto ulteriore del 30%, mantenendo tutti i privilegi dei prodotti venduti e spediti da Amazon.

Sono, infatti, prodotti coperti dalle politiche post-vendita di Amazon esattamente con il nuovo, ben diverso da quanto accade con ciò che viene venduto da terzi nel Marketplace, coperto invece dalla Garanzia AZ. I beni venduti su Warehouse differiscono dal nuovo per le condizioni del prodotto, indicate sempre nella descrizione, che spaziano dall'"Usato - Come nuovo", con cui solitamente vengono indicati prodotti perfettamente conservati, fondi di magazzino con scatola rovinata o merce comunque vicina alle condizioni del nuovo, fino all'"Usato - Condizioni accettabili" in cui possono invece essere presenti difetti di varia natura, anche estetici ma non funzionali. In tutti i casi, si è coperti dalla garanzia limitata Amazon per 24 mesi e il periodo di reso è lo stesso dei prodotti nuovi.

A questo proposito, ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo di reso per Natale fino al 31 gennaio 2022.