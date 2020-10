Amazon spegne 10 candeline e regala tantissimi buoni sconto: ecco come partecipare

Amazon spegne 10 candeline e, dopo il Prime Day da record, ha lanciato una nuova promozione per tutti i propri clienti, che permette di ottenere un buono sconto in regalo. Vediamo come funziona.

Come leggiamo nella pagina dedicata, basta semplicemente effettuare un ordine di almeno 30 Euro per vincere fino a 10.000 Euro in Buoni regalo Amazon, del valore di 100, 1.000 e 10.000 Euro. Il funzionamento è molto semplice: l'acquisto deve essere effettuato fino alle 23:59 del 15 Novembre 2020.

Per il raggiungimento della cifra minima però non sono validi i "Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, tutti i prodotti e/o servizi digitali che non richiedono la consegna fisica (come eBook, app, musica, software, buoni regalo, ecc.), eventuali spese di spedizione e/o confezione regalo associate all'ordine e i costi di iscrizione (es. iscrizione ad Amazon Prime)".

Per ogni ordine idoneo, sarà inviato un codice alfanumerico il 19 Novembre 2020, mentre l'estrazione sarà effettuata il 23 novembre 2020, il giorno del decimo compleanno dell'e-commerce. I vincitori saranno informati tramite mail dell'eventuale vittoria, entro l'8 Dicembre.

Su ogni account Amazon sarà possibile effettuare fino a dieci ordini idonei. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata, linkata poco sopra nella notizia.