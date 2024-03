Amazon sta spendendo miliardi nel suo investimento più grande di sempre, quale?

Se ormai è scontato che il 2024 sarà l’anno dell’IA per Apple, anche altre società del settore tech stanno investendo nella tecnologia. Non fa eccezione Amazon, che ha annunciato un investimento da 2,6 miliardi di Dollari in Anthropic, una startup che ha radici anche italiane.

Il colosso degli e-commerce infatti ha portato a 4 miliardi di Dollari il totale dei suoi investimenti in Anthropic, la startup fondata da Dario e Daniele Amodei, due fratelli italo-americani, che ha sede a San Francisco ed è vista da molti come il principale concorrente di OpenAI, soprattutto dopo la notizia secondo cui il suo modello Claude 3 avrebbe superato GPT-4.

Proprio le potenzialità di Claude hanno attirato anche altri investitori, come Google, il fondo Mudabala ed appunto Amazon, che hanno portato la valutazione totale ad oltre 18 miliardi di Dollari.

L’investimento totale da 4 miliardi di Dollari di Amazon però non prevede alcun accordo di esclusiva, ed infatti Anthropic ha sottolineato che intende comunque continuare a tenere dei rapporti anche con altri partner, sebbene quello con la società di Jeff Bezos sia privilegiata con cui sta sviluppando dei nuovi chip per l’IA.

Di recente, intanto, Amazon ha portato i resi da 30 a 14 giorni, per prevenire gli abusi da parte degli utenti.