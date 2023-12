Amazon ha spiegato perchè non ha acquistato i diritti tv della Serie A

L’assegnazione dei diritti tv della Serie A fino al 2029 ha portato ad una sostanziale conferma di quanto visto nel corso degli ultimi tre anni, sebbene alla vigilia si sia a lungo parlato del possibile ingresso di altri player come Amazon che però si è subito tirata fuori dalla corsa.

Marco Foroni, Business Lead Sports di Amazon Prime, ha chiarito una volta per tutte per quale motivo Amazon ha deciso di continuare a puntare sulla Champions League in Italia piuttosto che sui diritti televisivi del campionato. “Noi valutiamo tutto, quindi abbiamo valutato seriamente anche la Serie A. Noi pensiamo che per i nostri clienti e che per quello che offriamo noi a livello di abbonamento, sia la qualità più che la quantità a fare la differenza. E ovviamente facciamo valutazioni che funzionino per l’azienda” ha spiegato il dirigente, il quale - come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza - ha lasciato intendere che l’investimento richiesto per portare a casa i diritti del campionato italiano sarebbe stato troppo elevato e probabilmente non avrebbe ripagato. “La Serie A è un prodotto bellissimo, ma ovviamente avrebbe comportato un investimento significativo che bisognava vedere se era un bene per l’azienda dal punto di vista del business. Un po’ di ragionamenti li abbiamo fatti, ma la verità è che non abbiamo partecipato mai, da subito al primo giro. Eravamo già molto contenti di aver rinnovato i diritti della Champions League” ha affermato Foroni, il quale ha evidenziato che Amazon non ha partecipato alla gara perchè non c’erano le condizioni per farlo, ma ciò non vuol dire che non parteciperà in futuro.

Alla vigilia dell’assegnazione infatti si era parlato di un pacchetto che secondo molti era stato predisposto proprio per attrarre le piattaforme come Prime, contenente tre turni interi di Serie A in concomitanza d determinate ricorrenze o periodi festivi.